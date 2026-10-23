453 vaka, 51 ölüm! Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı

Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi. 22 Ekim’e kadar 453 vakanın tespit edildiği ülkede, son bir haftada 2 kişi öldü.

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Yunanistan’da Batı Nil virüsü kaynaklı can kayıpları ekim ayında da devam ediyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 2026'nın başından 22 Ekim'e kadar ülkede 453 vaka tespit edildi.

16-22 Ekim haftasında virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yıl başından bu yana toplam can kaybı 51’e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 36 ile 92 arasında değiştiği bildirildi.

Batı Nil virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 12 olarak kaydedildi.

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ATİNA VE ÇEVRESİ ÖNE ÇIKIYOR

Virüs vakalarının en yaygın görüldüğü bölge Atina ve çevresi oldu. EODY’nin listesinde Nea Smirni, Nea Filadelfia, Dafni, Nikaia ve Peristeri, riskin yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Bir önceki hafta da Yunanistan’da 2 kişi Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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