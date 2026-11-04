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474 milyon dolarlık bağış da zafer getirmedi: Ünlü milyarder seçim yenilgisini böyle tiye aldı

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474 milyon dolarlık bağış da zafer getirmedi: Ünlü milyarder seçim yenilgisini böyle tiye aldı
Başlık Resmi474 milyon dolarlık bağış da zafer getirmedi: Ünlü milyarder seçim yenilgisini böyle tiye aldı

ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara yaklaşık 500 milyon dolar bağış yapan milyarder Elon Musk, seçim yenilgisini X hesabından yaptığı esprili paylaşımla tiye aldı.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

ABD'de Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken, ilk sonuçlar Demokrat Parti'nin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandığına işaret ediyor. Seçim sürecinde Cumhuriyetçi adaylara yüz milyonlarca dolarlık destek sağlayan ABD’li milyarder Elon Musk, partisinin yaşadığı yenilgiyi X hesabından yaptığı esprili paylaşımla tiye aldı.

474 milyon dolarlık bağış da zafer getirmedi: Ünlü milyarder seçim yenilgisini böyle tiye aldı
Başlık Resmi474 milyon dolarlık bağış da zafer getirmedi: Ünlü milyarder seçim yenilgisini böyle tiye aldı

“UZAY LAZERLERİM BU KEZ İŞE YARAMADI”

Musk, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu kez işe yaramadı" ifadelerinde bulundu.


Seçim finansmanını takip eden bağımsız kuruluş OpenSecrets'e göre, ABD'deki ara seçim kampanyaları yaklaşık 12 milyar dolarlık toplam maliyetle ülke tarihinin en pahalı seçim süreçlerinden biri oldu.

TEK SEÇİM DÖNEMİNDE EN YÜKSEK BAĞIŞI YAPAN KİŞİ OLDU

The New York Times'ın analizine göre Musk, seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara toplam 474 milyon dolar bağış yaptı. Böylece Musk, kendi adaylık kampanyalarını kişisel servetleriyle finanse eden siyasetçiler hariç tutulduğunda, tek bir seçim döneminde en yüksek bağışı yapan kişi oldu.

474 milyon dolarlık bağış da zafer getirmedi: Ünlü milyarder seçim yenilgisini böyle tiye aldı
Başlık Resmi474 milyon dolarlık bağış da zafer getirmedi: Ünlü milyarder seçim yenilgisini böyle tiye aldı

Musk'ın bağışlarının büyük bölümünü, 2024 yılında kurduğu America PAC adlı siyasi eylem komitesine ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakın Senato Liderlik Fonu'na aktardığı belirtildi. Milyarder iş insanı, özellikle şirketlerinin büyük bölümünün bulunduğu Teksas'taki Cumhuriyetçi adaylara destek verdi.

Yaklaşık yarım milyar dolarlık bağışla Cumhuriyetçi adayların en büyük destekçilerinden biri olan Musk'ın, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada da gündem oldu.

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