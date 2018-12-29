Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pasifik Tsunami Merkezi, deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu ancak yaklaşık 1 saat sonra tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceğine ilişkin uyarısını kaldırdı.

Türkiye saati ile 06.39'da meydana gelen ve merkez üssü Pondaguitan olan depremin, yerin 60,1 kilometre altın gerçekleştiği belirtilirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem bölgesinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceğine ilişkin uyarısını kaldırdı. Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü de depremin 7.1 büyüklüğünde, yerin 49 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Ülkenin güneyinde bulunan Davao kentinin nüfusu 1,6 milyonu buluyor. Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.