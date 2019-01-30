Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve ve mafyaya emir verdiğini söyledi.

ABD'Yİ YASADIŞI OLMAKLA SUÇLADI

Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) ABD'nin yaptırım kararının yasadışı olduğunu söyledi.

Nicolas Maduro, petrol şirketine yaptırımı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın aldığı "en delice karar" olarak da nitelendirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'in Kolombiya hükümeti ve mafyaya kendisini öldürme talimatı verdiğini de savundu.

Maduro, "Tüm süreçten zaferle çıkacağından emin olduğunu" dile getirdi.

"PUTİN'E MİNNETARIM"

Venezuela ordusunun ülkenin meşru yönetimine bağlılığını gösterdiğinin altını çizen Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine her konuda destek verdiğini ve buna minnetar olduğunu söyledi.

Maduro, ülke ekonomisini stabil hale getirmek için tüm çabayı harcayacaklarını da belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almıştı.

ABD'DEN VENEZUELA PETROL ŞİRKETİNE YAPTIRIM KARARI

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıklamıştı.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını belirtmişti.

Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etmişti.

Buna göre söz konusu şirket ve onunla bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girmişti.

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetmişti.