Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump şu sözleri yazdı: "ABD yaptırımlarının ardından Maduro Venezuela'daki muhalefetle görüşmeye yanaştı. Guiado Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün büyük protestolar bekleniyor. Amerika vatandaşları ikinci bir emre kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli."

Suriye ve Afganistan

Suriye ve Afganistan'daki gelişmelere de değinen Trump şu ifadeleri kullandı: "Başkanlık görevine başladığımda Suriye'de DEAŞ kontrolden çıkmıştı ve her yere yayılıyordu. Ondan sonra süreç harika oldu özellikle son 5 haftada. Saltanat yakında tamamen ortadan kaldırılacak, 2 yıl önce hayali bile kurulamazdı. 18 yıllık savaşın ardından Afganistan görüşmeler son derece iyi gidiyor."

"Savaş sürüyor fakat Afganistan'daki insanlar bitmek bilmeyen bu savaşta barış istiyor. Görüşmeler başarılı sonuçlanırsa belki de mümkün olacak. Kuzey Kore ile ABD ilişkileri tarihteki en iyi düzeyde. Test yok, kalıntılar toplanıyor, rehineler teslim edildi. Nükleersizleşme şansı kabul edilebilir düzeyde."