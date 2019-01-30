Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Guaido arasındaki telefon  görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Donald Trump, devlet başkanlığını  tarihi bir şekilde üstlenmesi dolayısıyla Venezuela'nın geçici devlet başkanı  Juan Guaido'yu tebrik etti ve Venezuela halkının demokrasisine sahip çıkma  mücadelesine verdiği güçlü desteği yineledi." ifadelerini kullandı.

Guaido'nun da Venezuela'ya verdiği destek dolayısıyla Trump'a teşekkür  ettiğini kaydeden Sanders, "Guaido, Venezuela'nın eski diktatörü Maduro'ya karşı  geniş protestoların bugün ve cumartesi günü yapılacağını iletti." vurgusu yaptı.

Sanders, Trump ile Guaido'nun düzenli şekilde görüşmeyi sürdürme ve  ikili ilişkileri ele alma konusunda mutabık kaldıklarını da bildirdi.

Venezuela’da, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis  Başkanı Guaido, Trump'ın kendisini telefonla aradığını  açıklamış ve "Trump'a,  bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet  başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı  müteşekkirim." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak'ta düzenlediği  mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido,  muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD  olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya,  Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından  tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet  Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler  üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin  süreceğini duyurmuştu.


ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım  kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya  devredildiğini açıklamıştı.