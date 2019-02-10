Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından 10 Ekim 2018’de Trump’a gönderilen mektupta, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Prens Selman’ın sorumlu olup olmadığının “Magnitsky Yasası” kapsamında 120 gün içinde açık bir şekilde ortaya konması talep ediliyordu. Senatonun Trump yönetimine tanıdığı süre dolarken, Beyaz Saray söz konusu talebe herhangi bir cevap verilmeyeceği sinyalini verdi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump’ın “Komite taleplerine cevap vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdüreceğini” açıkladı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Bob Menendez’in Sözcüsü Juan Pachon ise Trump’ın ilgili yasayı ihlal ediyor olacağını savundu. Pachon, Trump’ın Senatodan gelen talebe cevap vermemeyi tercih etmesi konusunda, “Yasa açık ve net. Başkan’ın burada hiçbir takdir yetkisi yok. Kendisi ya yasaya uygun davranacak ya da yasayı ihlal edecek” değerlendirmesini yaptı. Beyaz Saray’ın Senatoya herhangi bir cevap vermemesi durumunda bazı senatörlerin yeni bir yasa tasarısıyla ABD’nin Suudi Arabistan’la ilişkileri, Yemen’deki savaş ve Kaşıkçı cinayeti konularını yasal düzlemde daha güçlü şekilde gündeme getirmeye hazırlandıkları belirtildi.