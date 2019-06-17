Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelerin 3 Nisan’da meclise sunulması sonrasında Hong Kong’da sular durulmuyor. Yasa tasarısının Hong Kong Parlamentosunda görüşülmesi sırasında milletvekilleri arasında kavga çıkmış, çok sayıda milletvekili yaralanmıştı. Akabinde, bölgede günler süren hükümet karşıtı gösteriler gerçekleşti. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurdu ama buna rağmen gösteriler devam etti. Çoğunluğu siyah giyinmiş on binlerce kişi, yasal düzenlemenin tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam’ın istifa etmesi talebiyle sloganlar atarak hükümet binasına doğru yürüdü. Siyah kıyafetler giyen grup, beyaz pankartlar taşıdı. Daha önceki gösterilerde 11 gösterici gözaltına alınmış, güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda 79 kişi yaralanmıştı. Carrie Lam, gösteriler üzerine, “toplumda kafa karışıklığına, çatışmaya, hayal kırıklığına ve kalp kırıklığına yol açtığı” için halktan özür diledi. Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong’un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunuyor. Hong Kong, uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997’de Çin’e devredildi.