Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran  yasa tasarısının iptali için düzenlenen protestolarda hükümet binalarının  çevresinde toplanan kalabalık, trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için ana  caddeyi boşalttı. 

Polisin öğle saatlerinde göstericilerden ana caddeleri boşaltmalarını  talep etmesi üzerine, protestocular eylemi parlamento yakınındaki Tamar Parkı'na  taşıma kararı aldı.

Hong Kong yönetiminin suçluların Çin ana karası ile Tayvan, Makao gibi  diğer özel yönetim bölgelerine iade edilebilmesini öngören yasa tasarısının Hong  Kong'un özerkliğini baltalayacağını, bölgeyi Pekin yönetiminin siyasi amaçlı  müdahalelerine açık hale getireceğini savunan protestocular tasarı iptal edilene  dek eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Protestocular, yönetimin tasarıda ısrarcı olması halinde Hong Kong  vatandaşlarına işlerini ve derslerini boykot çağrısında bulundu.

'Şemsiye Protestocuların' lideri hapisten çıktı

Öte yandan, özel yönetim bölgesinde 2014 yılında başyönetici seçiminin  Çin'in müdahalesinin uzağında, demokratik yollardan yapılması için düzenlenen,  "şemsiye protestoları" adı verilen demokrasi yanlısı kitle gösterilerinin  öncülerinden Joshua Wong adlı aktivist, eylemlerdeki rolünden ötürü aldığı 2  aylık hapis cezasının bitmesiyle serbest bırakıldı.

Wong, hapisten çıktıktan sonra hükümet binaları önünde protestoları  sürdüren göstericilere katıldı. 22 yaşındaki genç aktivist, Twitter'da yaptığı  paylaşımda, Hong Kong Başyöneticisi Carrie Lam'ı istifaya davet ederken siyasi  yargılamalara son verilmesi çağrısı yaptı.

Hong Kong'da dün yapılan kitlesel protesto gösterilerine, eylemcilerin  iddiasına göre yaklaşık 2 milyon, polis verilerine göre ise 338 bin kişi  katılmıştı. Kentte önceki hafta sonu da yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı  tahmin edilen kitlesel gösteriler yapılmıştı.

İade yasası için önerilen değişiklik

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran  yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari  Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan  milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda  milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un  özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer, bir  cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini  belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi  muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar  İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan  ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış  politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem"  politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan  başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet  Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına  bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.