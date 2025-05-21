İnsanlar canını zor kurtardı! 650 yıllık tarihi kule bir anda çöktü

Çin'in Anhui Eyaletinde yer alan tarihi Fengyang ilçesinde 650 yıllık Drum Kulesi çöktü. Restorasyonundan 1 yıl sonra henüz bilinmeyen bir sebeple bina çökerken insanlar neye uğradıklarını şaşırarak kaçıştı. O anlar turistlerin kameralarına farklı açılardan yansıdı.

Çin'de tarihi Ming Hanedanlığı'na ait bina bir anda çökmeye başladı.

Fengyang Drum Kulesi olarak bilinen Anhui Eyaletindeki kule, Zhongdu Ming "Davul" Kulesi olarak da biliniyor.

Tamir edilmesinin ardından bu şekilde çökmesi insanları şaşkına çevirerek sosyal medya gündem oldu.

"HER YERDEN DUMAN YÜKSELDİ"

Görgü tanıkları "rüzgar, yağmur veya deprem yoktu, bina yere çöktü, tuğlalar ve şelaleler düştü ve her yerden duman yükseldi" şeklinde açıklama yaptı.

Çin kamuoyu, Fengyang Drum Kulesi'nin yüzlerce yıldır ayakta durduğuna, binanın restorasyon ve inşasındaki ihmalkarlıktan dolayı çöktüğünü söylüyor.