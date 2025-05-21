Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İnsanlar canını zor kurtardı! 650 yıllık tarihi kule bir anda çöktü

İnsanlar canını zor kurtardı! 650 yıllık tarihi kule bir anda çöktü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin'in Anhui Eyaletinde yer alan tarihi Fengyang ilçesinde 650 yıllık Drum Kulesi çöktü. Restorasyonundan 1 yıl sonra henüz bilinmeyen bir sebeple bina çökerken insanlar neye uğradıklarını şaşırarak kaçıştı. O anlar turistlerin kameralarına farklı açılardan yansıdı.

Çin'de tarihi Ming Hanedanlığı'na ait bina bir anda çökmeye başladı.

Fengyang Drum Kulesi olarak bilinen Anhui Eyaletindeki kule, Zhongdu Ming "Davul" Kulesi olarak da biliniyor.

Tamir edilmesinin ardından bu şekilde çökmesi insanları şaşkına çevirerek sosyal medya gündem oldu.

650 yıllık tarihi kule bir anda çöktü! İnsanlar canını zor kurtardı - 1. Resim

"HER YERDEN DUMAN YÜKSELDİ"

Görgü tanıkları "rüzgar, yağmur veya deprem yoktu, bina yere çöktü, tuğlalar ve şelaleler düştü ve her yerden duman yükseldi" şeklinde açıklama yaptı. 

Çin kamuoyu, Fengyang Drum Kulesi'nin yüzlerce yıldır ayakta durduğuna, binanın restorasyon ve inşasındaki ihmalkarlıktan dolayı çöktüğünü söylüyor. 

650 yıllık tarihi kule bir anda çöktü! İnsanlar canını zor kurtardı - 2. Resim

Kaynak: Dış Haberler

İstanbul'un yanı başında! Mavi bayraklı 9 plajı var Yıldız Tilbe'nin 'Maradona' paylaşımı olay oldu! Çok fena sosyal medyanın diline düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin Maldivleri dünya basınında! ''Türkiye, bir kez daha yazın kralı'' diyerek duyurdular - Dünya''Bir kez daha yazın kralı'' diyerek duyurdularSiyonist ordu çatırdıyor: İsrailli pilotlar Netanyahu’ya “pişmanız” dedi! - Dünyaİsrailli pilotlar Netanyahu’ya “pişmanız” dedi!Havalimanında bıçaklı dehşet! Arkadaşını beklerken faciayı yaşadı - DünyaHavalimanında bıçaklı dehşet! Arkadaşını beklerken faciayı yaşadıSavaş kapıda mı? Netanyahu kabinesine ait gizli konuşmalar sızdı! İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında - Dünyaİran'ın kritik noktalarına saldıracaklarHollanda’da bıçaklı saldırı: Polis memuru ve çok sayıda kişi yaralandı - DünyaHollanda’da bıçaklı saldırı!Buzullar için korkunç tahmin! Bedelini o ülkeler ödeyecek - DünyaKorkunç tahmin! Bedelini o ülkeler ödeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...