İngiliz medyası, Kraliçe II. Elizabeth’in tahtı oğlu Prens Charles’e devretmeye hazırlandığını yazdı. Gazete, 67 yıldır ülkeyi yöneterek en uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanını elinde tutan Kraliçe Elizabeth’in 18 ay içinde tahttan ayrılacağını ve yerine oğlu Prens Charles’ın geçeceğini duyurdu. Gazete, ülkede büyük yankı uyandıran haberi kraliyet kaynaklarına dayandırdı. Prens Charles’ın, babası Prens Philip ile Sandringham’da görüştüğünü yazan gazete, Prens Philip ile Prens Charles’ın Kraliçe Elizabeth’in görevden ayrılma sürecini görüştüğünü ifade etti.
Kraliçe Elizabeth tahtı bırakıyor
28.11.2019 - 14:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 18 ay içinde tahtı oğlu Prens Charles’e bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.
Etiketler : Kraliçe Elizabeth,
665421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/665421.aspx
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