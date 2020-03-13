Çin’de ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs yüzünden şirketler çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter ve e-Ticaret şirketi Shopify, çalışanlarına evlerinde ofis kurmalarını söyledi. Twitter, tüm personelinin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağını duyurdu. Ayrıca çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı ifade edildi. Bunun dışında evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi. Şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor. Ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Kanada merkezli Shopify ise evden çalışmalarını istediği çalışanlarına ekipmanlar için 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu. Öte yandan e-Ticaret şirketi 5 bin çalışanına ofisten ihtiyaç duydukları tüm ekipmanı evlerine götürebileceklerini belirten bir bilgilendirme mesajı da gönderdi.
Evden çalışana ek para
13.03.2020 - 06:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Salgının büyümesini engellemek için Twitter ve Shopify, binlerce personeline evden çalışmayı zorunlu tuttu; ekstradan biner dolar vadetti.
Etiketler : evden çalışma,homeofis,
687651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687651.aspx
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