Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs yüzünden şirketler çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter ve e-Ticaret şirketi Shopify, çalışanlarına evlerinde ofis kurmalarını söyledi. Twitter, tüm personelinin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağını duyurdu. Ayrıca çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı ifade edildi. Bunun dışında evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi. Şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor. Ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Kanada merkezli Shopify ise evden çalışmalarını istediği çalışanlarına ekipmanlar için 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu. Öte yandan e-Ticaret şirketi 5 bin çalışanına ofisten ihtiyaç duydukları tüm ekipmanı evlerine götürebileceklerini belirten bir bilgilendirme mesajı da gönderdi.