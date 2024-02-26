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    69 çocuğun ölümüne neden olmuştu: 'Zehirli öksürük şurubu' davasında 23 kişiye kelepçe

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    69 çocuğun ölümüne neden olmuştu: &#039;Zehirli öksürük şurubu&#039; davasında 23 kişiye kelepçe
    Özbekistan, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Özbekistan'da, bileşiminde zehir tespit edilen öksürük şurubundan 69 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. 23 sanık, 2 yıl ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

    Taşkent Şehir Mahkemesinde geçen yıl başlayan ve Hindistan merkezli Marion Biotech firmasınca üretilen "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunu kullanan 69 çocuğun vefat etmesi nedeniyle açılan dava sona erdi.

    Dava kapsamında sanıklar, ölüme neden olan kalitesiz ilaç üretme ve satma, görevini yapmama ve kötüye kullanma gibi suçlardan yargılandı.

    23 SANIĞA HAPİS CEZASI

    Mahkeme, aralarında şurubu ülkeye ithal eden "Kuramax Medikal" ve bu ilacın ülkede kullanılmasına izin veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkililerinin de bulunduğu 23 sanığı 2 yıl ila 20 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

    Karara göre bazı sanıklar, ölen çocukların ailelerine tazminat ödeyecek, bazı sanıklar ise belirli bir süre yetkili kurumlarda çalışamayacak.

    69 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Mahkeme, Hint menşeli "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunun kullanılması sonucunda ülkede toplam 69 çocuğun vefat ettiğini belirledi.

    Semerkant'ta söz konusu şurubu kullanan 18 çocuğun vefat etmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Özbekistan Sağlık Bakanlığı da öksürük şurubunun bileşiminde zehirli "etilen glikol" tespit etmiş ve şurubun satışını yasaklamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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