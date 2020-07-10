Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 526 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 502 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 22 bin 990’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 292’ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 14 bin 93 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 552 bin 311 koronavirüs testi yapıldı.