Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 senesine kadar Google’ın sürücüsüz araç birimi Waymo'da çalışan mühendis Anthony Levandowski, şirketin ticari sırlarını mobil ulaşım uygulaması Uber’e satmakla suçlanıyordu. ABD Bölge Yargıcı William Alsup, hakkında açılan kamu davasında federal savcılarla anlaşarak ceza indiriminden yararlanmak için suçunu itiraf eden Levandowski’ye 18 ay hapis ve 95 bin dolar para cezası verdi. Alsup, ayrıca Levandowski'nin dava soruşturmasında hükûmete yardım eden Waymo'nun masraflarını karşılaması için şirkete 756 bin 499 dolar ödemesine hükmetti. Mühendis Levandowski, hükûmetle anlaşmasaydı 10 seneye kadar hapis, 250 bin dolara kadar de para cezası ile cezalandırılacaktı. Bu senenin başlarında iflas başvurusu yapan Levandowski’nin ödemeleri yapıp yapamayacağı bilinmiyor. Robotik araçlar alanında çalışan öncü isimlerden biri olan Levandowski, kendi kurduğu “Otto” adlı sürücüsüz kamyon şirketine daha fazla vakit ayırmak gerekçesiyle Waymo’dan ayrılmış, Uber de aynı yıl Otto’yu 680 milyon dolar bedelle satın alarak bünyesine katmıştı. Bu tarihten itibaren Uber için çalışmaya başlayan Levandowski, Google’dan ayrılırken sürücüsüz araçlarla ilgili ticari sır niteliğindeki 14 bin sayfa dijital dokümanı kendi şahsi disklerine indirmekle suçlanıyordu.