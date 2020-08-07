Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) web sitesinde yer alan listede, ülkede son 24 saatte 1147 kişiye Covid-19 bulaştığı ifade edildi.

Almanya'da, söz konusu rakamla, mayıstan bu yana yeni vaka sayısındaki en yüksek artış yaşandı.

Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 183, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 900 oldu.

Almanya'da temmuz sonundan itibaren Covid-19 günlük bulaşma sayısında artış dikkati çekiyor.