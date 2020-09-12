Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 135 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 167 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 38 bin 172’ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 559’a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 607 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 2 bin 727 korona virüs testi yapıldı.