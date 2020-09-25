Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de petrol kaynaklarının büyük bölümünü işgalinde bulunduran terör örgütü YPG/PKK, Sezar Suriye Sivil Koruma Kanunu’nu delerek Esad rejimine petrol satıyor. Mahallî kaynaklardan edinilen bilgilere göre YPG/PKK, rejim ile petrol alışverişlerini rejime yakınlığıyla bilinen milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı aracılığıyla yürütüyor. Örgütün rejim ile petrol alışverişleri, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde gizli bir şekilde gerçekleşiyor. YPG/PKK tarafından Deyrizor'dan getirilen petrol, Şedadi bölgesinde Husam Katırcı'nın şirketine ait nakliye araçlarına yükleniyor. Şedadi'den kalkan nakliye araçları, rejim ile örgüt arasındaki sınırları çizen el-Hor geçidinden geçerek, rejimin kontrolündeki Humus şehrine gidiyor.

REJİM BÖLGESİNDE PETROL KITLIĞI VAR

YPG/PKK'nın rejime petrol sattığı diğer buluşma noktası ise Haseke. Örgüt, öncelikle araçlara yüklediği petrolü Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Rumeylan bölgesinde topluyor. Buradan kalkan petrol yüklü araçlar Haseke'ye getiriliyor. Haseke'de rejimin aracısı Husam Katırcı'nın araçlarına yüklenen petrol de Abyad-Rakka yolu kullanılarak el-Hor geçidi üzerinden rejim bölgelerine dağıtılıyor. Esad rejimi, iç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabiliyordu, ancak petrol sahalarının önce terör örgütü DEAŞ, sonra terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline geçmesiyle uzun süredir akaryakıt krizi yaşıyor. Esad rejiminin kontrolündeki Halep, Lâzkiye, Şam ve Hama şehirlerinde akaryakıt ve gaz meselesi kronikleşmiş durumda. Akaryakıt ve mutfak tüpü almak isteyen halk, saatlerce kuyrukta beklemesine karşın ancak sınırlı miktarda akaryakıt ve gaz temin edebiliyor.

TRUMP İMZALAMIŞTI

Terör, hem rejime petrol satarak hem de ABD Hazine Bakanlığının müeyyide listesinde yer alan Husam Katırcı ile ticaret yaparak ABD kanunlarını ihlal ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Kanunu"na göre rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın müeyyide uygulama cezaları bulunuyor.