Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yunanistan’ı öne sürerek Türkiye’nin önünü kesmek isteyen Paris, umduğunu bulamadı. Doğu Akdeniz konusunda yalnız kalan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB içinden de beklediği desteği alamadı. “Türkiye’ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguluyoruz” diyen Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinden sonra “Türkiye’ye saygı duyuyorum” pozisyonuna geldi. Atina da Ankara ile masaya oturmaktan başka çaresi olmadığı anladı.

Macron daha önce de birçok kez AB ve NATO ülkelerinden umduğu desteği bulamamıştı. Libya’da desteklediği Hafter’e AB sıcak bakmazken, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” çıkışı da müttefik ülkeler tarafından yadırganmıştı. Son olarak da MED-7 toplantısında Malta, İspanya, Portekiz ve İtalya'nın desteğini alamamıştı.

Rum Kesimine savaş uçakları indiren Fransa, bu son hamlesinin arkasında ne ABD’yi ne de AB ülkelerini bulabildi.