Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı’nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili sis perdesi aralanırken, cesedinin nerede olduğu konusunda herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. BM’nin olayla ilgili hazırladığı 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Kaşıkçı’yı tasarlayarak öldürmekten sorumlu tutuldu. Türkiye, ilk saatlerden itibaren bütün birimleriyle devreye girerek yürüttüğü etkin soruşturma sayesinde olayın örtbas edilmesinin önüne geçerken, Riyad’da görülen göstermelik davada 11 sanıktan 5’ine yirmişer yıl, 3’üne 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Dünya kamuoyunun adalet beklentisi ise devam ediyor. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin bir “devlet suçu” olduğunu belirten uzmanlar, davanın uluslararası nitelik taşıdığını, mahkemeden çıkan sonucun adil ve şeffaf olmadığını ve yeniden bir yargılama sürecinin başlatılması gerektiğini belirtiyor.