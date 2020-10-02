Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede kalmayı gerektirmeyen acil servis geçişlerinde sabit bir ücret alınacak olması vatandaşlardan tepki topladı. Vatandaşlar sosyal medyadan “Kalp krizi sırasında acile gitmeye tereddüt mü edelim?”, “Bz acile keyiften mi gidiyoruz?”, “Acile gidip yatırılmazsak kötü vatandaş olarak ceza mı ödeyeceğiz” paylaşımları yaptı. Hamile kadınlar, kronik hastalığı olanlar ve engelliler ücret ödemeyecek.