Hastanede kalmayı gerektirmeyen acil servis geçişlerinde sabit bir ücret alınacak olması vatandaşlardan tepki topladı. Vatandaşlar sosyal medyadan “Kalp krizi sırasında acile gitmeye tereddüt mü edelim?”, “Bz acile keyiften mi gidiyoruz?”, “Acile gidip yatırılmazsak kötü vatandaş olarak ceza mı ödeyeceğiz” paylaşımları yaptı. Hamile kadınlar, kronik hastalığı olanlar ve engelliler ücret ödemeyecek.
Fransa'da acil servis ücretli hâle geliyor
02.10.2020 - 07:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık sektörü imkânsızlıklarıyla bilinen Fransa’da 2021 yılından itibaren acil servisler ücretli oluyor.
Etiketler : fransa,fransa acil servis,fransa hastane,
735968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735968.aspx
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