Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, "Kıbrıs'ta çözüm için Rumlardan alınan toprakların bir kısmının iade edilmesi"ne yönelik açıklamalarının ardından, Rumlar yeni tahriklerde bulunmaya başladı. Kapalı Maraş'ın açılmasını bahane eden Rum eylemciler, ellerindeki Yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunan’dır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdü. Sınır kapısını kıran Rumlar, Türk tarafındaki polis kontrol noktasına kadar gelerek, ellerindeki havai fişekleri atıp olay çıkarttı. Yaşanılan olayın duyulmasının ardından Kıbrıslı Türkler de ellerine Türk bayrakları olarak Derinya Sınır Kapısı'na gitti. Yüzlerce Kıbrıslı Türk, sınır kontrol noktasında Mehter ve İstiklal Marşı okudu. KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

ANASTASİADİS YİNE SUÇLADI

Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, sınır kapısında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparken, olayların “son derece kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini” savundu. Ancak Anastasiadis bununla birlikte yaşananların “Türkiye ve yandaşının Kapalı Maraş’la ilgili kararının sonucu” olduğunu öne sürdü.

AKINCI'YA TEPKİ

Öte yandan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Aylar, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine "Kan dökmediğin, bedel ödemediğin toprakları kimseye vermeye kalkışma" diyerek tepki gösterdi.

ERSİN TATAR: ZAFER BİZİM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, halka ikinci turda seçimlere katılması için çağrıda bulundu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) cumhurbaşkanı adayı Tatar “UBP yüzde 33’e varan oy oranıyla zafer elde etmiştir. Halkımıza verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi. Seçimlere katılım oranının düşük olduğuna değinen Tatar “Sandığa katılım oranı bizi gerçekten üzmüştür. Daha yüksek bir katılım bekliyorduk. 18 Ekim’de ikinci turda daha fazla vatandaşımız sandığa giderek iradesini yansıtacaktır diye umuyorum ve bu konuda çağrımı yapıyorum" diye konuştu.

MUSTAFA AKINCI: OYUMU ARTIRDIM

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olarak ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı beş yıl önce aldığı oydan daha da fazlasını aldığını söyledi. Bir hafta sonra ikinci turda yine halkın oyuna müracaat edeceklerini belirten Akıncı "Partiler oturup kendi değerlendirmelerini yapacak ve parti kararlarını üretecek. Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren gö-revimizi devam ettireceğiz" dedi. Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman “İkinci tur için kararımızı Salı günü (bugün) parti meclisinde alacağız” dedi.

AZERBAYCAN ERMENİLERİN SALDIRILARINI ENGELLEDİ

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen Ermenistan ordusunun gece boyunca düzenlediği saldırıları engelledi. Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplar hâlinde saldırı düzenledi. Ermenistan ordusuna ait bir adet T-72 tank, üç adet Grad füze sistemini imha eden Azerbaycan ordusu, çok sayıda askeri etkisiz hâle getirdi. Ermenistan ordusunun 9. alayı topçu birlikleri Hadrut yönünden geri çekilirken, alayın 5. tabur personeli zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı. Ermenistan ordusunun 5. ve 522. alay personeli de araçlarını savaş alanında bırakarak geri çekildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait üç İHA'nın vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

ERMENİ YALANI

Ermenistan ordusu, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ederken, dünya kamuoyunu ise kandırmaya çalışıyor. Erivan yönetiminin "Azerbaycan ateşkese uymuyor" şeklindeki açıklamasını Azerbaycan Savunma Bakanlığı yalanladı. Bakanlık, Azerbaycan ordusunun geçici insanî ateşkese uyduğunu, Ermenistan tarafının ise ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Ermenistan ordusu gece boyunca Azerbaycan’ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, Gence'de sivillere ait yerleşim yerini hedef alan füzenin orta menzili balistik füze Elbrus olduğunun belirlendiğini söyledi.

ALİYEV: TÜRKİYE MUTLAKA MASADA OLACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ meselesinde Türkiye'nin de bulunması gerektiğini söyledi. Bazı basın organlarında neden Türkiye'nin Moskova'da yer almadığına dair haberler çıktığını söyleyen Aliyev "Bu sadece insanî sebeplerle düzenlenmiş bir ateşkesti. Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de, tesirleri de olsun. Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir. Türkiye neden dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor. Türkiye'nin sözü çok büyük. Hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye, bu meselenin çözülmesinde mutlaka olmalıdır; zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz bulunuyor" dedi.

Saldırılara maruz kalmanın her Azerbaycanlıyı sinirlendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev “Biz öcümüzü savaş meydanında aldık. Kalıcı ateşkesin sağlanması için, artık işgal edilmiş topraklara dönmeyecekler” diye konuştu.