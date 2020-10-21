Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun üstünlüğü karşısında çaresiz kalıp mevzilerini terk etmeye başladı.

Cephede manzara böyle iken Ermenistan ordusunun verdiği bir görüntü düştükleri durumu gözler önüne serdi.



Geçtiğimiz günlerde "Geri çekilmek yenilgi değildir" diyerek dalga konusu olan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, dün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi. Hovhannisyan, basın toplantısına bir Ermeni askerle birlikte katıldı. Ancak basın toplantısına terlikle çıkan Ermeni asker Harutyun Baghdasaryan'ın ciddiyetsiz ve rahat tavırları kameralara yansıdı.



Sosyal medyada alay konusu olan görüntü sonrası takipçiler "İşte Ermenistan'ın disiplini" diyerek o anları paylaşmaya başladı.