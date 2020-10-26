Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkesindeki sera gazı salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eski Başbakan Abe Şinzo'nun istifası sonrası geçen ay göreve seçilen Suga, Japon Parlamentosunda ilk kez hitap etti.

Suga konuşmasında, ekonomiden dış politikaya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından Tokyo Olimpiyatlarına kadar birçok konuya değindi.

"Küresel ısınmaya müdahale artık ekonomik büyüme üzerinde bir baskı değil." diyen Suga, önceki hükümetlerin "2050'ye dek salınımı yüzde 80 düşürme" hedefini güncelledi.

Suga, "Küresel ısınmaya karşı proaktifçe alınan önlemler hem sanayi yapılanmalarını hem de toplumu ve ekonomiyi dönüştürecek ve büyük bir büyüme doğuracak." dedi.

"Japonya, sera gazı salınımını sıfıra indirerek, 'Karbonsuz Toplum' hedefine 2050'ye dek ulaşacak." ifadelerini kullanan Suga, ülkesinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceğini kaydetti.

Abenomics, Covid-19 aşısı, çevrim içi muayene gündemde

Selefi Abe Şinzo’nun ismini verdiği, parasal genişleme, mali teşvik ve yapısal reformları kapsayan "Abenomics" adlı ekonomik ve politik yaklaşımlarını uygulayacağını kaydeden Suga, hem ekonomik aktivitenin sürdürülmesi hem de Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasının arasında denge gözetileceğini söyledi.

Pandeminin ülke ekonomisine olumsuz etkisinin altını çizen Suga, "Ekonomiyi canlandırmak için hem sosyal hem de iktisadi aktiviteleri sürdüreceğiz. Salgının yayılmasını mutlak surette engelleyeceğiz ve insan hayatı ve sağlığını koruyacağız." şeklinde konuştu.

Suga, güvenliği ve etkinliğinin onaylanmasının ardından, 2021'in ilk yarısında Covid-19 aşısının Japonya’da yaşayan tüm insanlara yetecek seviyede temin edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca çevrim içi tıbbi muayene sisteminin kalıcı hale getirileceğini kaydeden Suga, salgının ilk döneminde yaşanan yüz maskesi ve tıbbi önlük yokluğunun yeniden meydana gelmemesi için tedarik zincirinin çeşitlendirileceğini dile getirdi.

Suga, 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarını düzenlemekte "kararlı" olduklarını belirterek, "İnsanlığın virüsü mağlup ettiğine dair bir kanıt olarak Tokyo Olimpiyatlarını gelecek yaz düzenlemekte kararlıyız." dedi.

Rusya ile anlaşma, Güney Kore ve Çin ile istikrar

Ülkesinin dış politikasına değinen Suga, Kuzey Kore tarafından "alıkonulmuş" Japon vatandaşları sorununun çözüme kavuşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ön şartsız görüşebileceğini belirtti.

Diğer yandan Japonya-ABD arasındaki güvenlik ittifakını ve bu ittifakın caydırıcılığının sürüdürülmesini "Tokyo diplomasisinin köşe taşı" olarak tanımlayan Suga, ülkenin en güneyindeki Okinawa eyaletinde konuşlu ABD askeri üslerinin, eyalet üzerindeki yükünü hafifletmeyi hedeflediğini söyledi.

Suga, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun realize edilmesi için çabalayacağını, bölgesel komşuları Çin ve Güney Kore ile istikrarlı bağlar tesis edeceğini belirterek, kuzey komşusu Rusya ile İkinci Dünya Savaşı sonrası imzalanmamış barış anlaşması sorununu çözeceğine inandığını belirtti.