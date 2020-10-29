Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nice kentinde yaşanan terör saldırısı Fransa’yı sarstı. Olaydan kısa süre sonra Avignon kentinden de bir saldırı haberi geldi. Şehirde yoldan geçenlere ve devriye gezen polis aracına silah doğrultan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Olay, kentin banliyölerindeki Montfavet'te saat 11.15'te yaşandı. Bir kişi yoldan geçenleri ve o sırada devriye gezen polis aracını elindeki silahla tehdit etti.

Yapılan uyarı ateşine rağmen silahını bırakmayan şahıs polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fransız televizyon kanalları saldırganın “Allahü Ekber” dediğini duyurdu. Birçok yayın kuruluşu bu ifadeyi manşetlere çıkardı. Ancak savcılık saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.

İşin daha da ilginç yanı, saldırgan aşırı sağcı örgüt Génération Identitaire'e mensup olduğu ortaya çıktı. Nice katliamını Müslümanlara nefret kusmak için bahane gören Fransız siyasetçiler gerçek ortaya çıkınca sustu.Génération Identitaire isimli faşist örgüt “Avrupa'yı Savun" sloganıyla hareket ediyor. Generation Identitaire, göçmen karşıtı faaliyetlerinin dışında Avrupa ülkelerinde cami ve Müslüman karşıtı eylemleriyle de gündeme geliyor. Fransız polisi zaman zaman operasyon yapıyor.