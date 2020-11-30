Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden köpeği Major ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın bileğinin burkulduğu açıklandı. Joe Biden'ın kısa süre içinde uzman bir ortopedist tarafından çok detaylı bir muayeneden geçeceği de bildirildi.