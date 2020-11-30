ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden köpeği Major ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın bileğinin burkulduğu açıklandı. Joe Biden'ın kısa süre içinde uzman bir ortopedist tarafından çok detaylı bir muayeneden geçeceği de bildirildi.
Joe Biden köpeğiyle oynarken düştü
30.11.2020 - 01:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 01:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimler sonrası başkan seçilen Joe Biden, köpeği 'Major' ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın ayak bileğinin burkulduğu belirtildi.
Etiketler : joe biden,
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