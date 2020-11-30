Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halep'in Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralanmıştı. Yetkililer, patlamada yaralanan sivil sayısının 9’a yükseldiğini aktardı.

Saldırıda kullanılan bomba yüklü motosikletin patlama anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.