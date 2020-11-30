Halep'in Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralanmıştı. Yetkililer, patlamada yaralanan sivil sayısının 9’a yükseldiğini aktardı.
Saldırıda kullanılan bomba yüklü motosikletin patlama anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Cerablus'taki bombalı saldırı anı kamerada
30.11.2020 - 19:21 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Halep'in Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralanmıştı. Yetkililer, patlamada yaralanan sivil sayısının 9’a yükseldiğini aktardı.
Etiketler : cerablus,bomba,saldırı,
750061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750061.aspx
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