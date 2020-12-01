Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Avustralyalı üst düzey komandoların acemi askerleri "kan görmeye" alışmaları için savunmasız 39 Afgan tutsağı öldürdükleri delillerle ortaya konmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Angus Campbell, ülkesi adına Afgan halkından özür dilemişti. Yeni elde edilen görüntüler, Avustralyalı askerlerin vahşetinin bundan ibaret olmadığını gösteriyor. İngiltere’nin The Guardian gazetesi, 2009 yılında Afganistan'da görevli Avustralya askerlerinin, öldürülen bir Taliban üyesine ait protez bacaktan içki içtiği ve bacakla poz verdiğini ortaya çıkardı. Savaş ganimeti olarak görülen protez, bölük içerisinde elden ele dolaştırılıp kadeh olarak kullanılmış. Afganistan’da sivillere yönelik katliamlarla ilgili sayısız haber yayımlanırken, ülkedeki yabancı askerlerin nasıl bir ruh hali içinde oldukları, bu katliamlara açıklık getiriyor. İsmini vermeden Guardian’a konuşan askeri bir kaynak, bu eylemlere imza atan rütbeli askerlerin bir bölümünün hala görevde olduğunu öne sürdü.