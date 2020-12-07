Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Lübnan’da bulunan Uluslararası Kudüs Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa imam hatibi İkrime Sabri’yi kabul etmesinin “önemli mesajlar” taşıdığını bildirdi. Vakıftan yapılan açıklamada, kabulün “İsrail tarafından baskılara maruz kalan din adamına destek ve onunla dayanışma anlamına geldiği” ifade edildi. Kabul ile Türkiye’nin, İkrime Sabri’nin ideolojisini desteklediğini resmi olarak deklare ettiği belirtilen açıklamada, bu ideolojinin de “Kudüs’e bağlılık ve işgalcinin politikalarını red” olduğu kaydedildi. Vakıf, ziyaretin zamanlamasını da manidar buldu. Açıklamada, “İsrail’le ilişkileri normalleştirmek için utanç verici bir yarışın olduğu ve Filistin davasını hiçe sayan anlaşmaların imzalandığı bir sırada bu ziyaret çok önemlidir” denildi. Vakıf, Kudüs konusundaki kararlı duruşundan dolayı Erdoğan’a teşekkür etti ve desteğinin, “Kudüs’ün Türklerin gündeminin merkezinde olduğunun ve Türkiye’nin destekten asla vazgeçmeyeceğinin ispatı” olduğunu bildirdi. Birkaç günlüğüne Türkiye’yi ziyaret eden İkrime Sabri, Ayasofya’da cuma namazını kıldırmış, Erdoğan da namaza iştirak etmişti.