İtalya'da hükümet krizi çıktı. Koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin lideri Matteo Renzi hükümetten çekildiklerini açıkladı.
İtalya'da hükümet krizi çıktı
13.01.2021 - 20:38 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 20:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da hükümet krizi çıktı. Koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin lideri Matteo Renzi hükümetten çekildiklerini açıkladı.
Etiketler : İtalya,
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