Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir video yayımlayarak salgın sebebiyle insanları hafta sonu evde kalmaya çağırdı ve dışarı çıkmadan önce “iki kere düşünmelerini” istedi. Johnson ayrıca herkesin sanki koronavirüs hastasıymış gibi davranmasını istedi, virüsün belirti göstermeyen sessiz taşıyıcıları olarak krizi tetikleyebileceklerini, enfekte olacak bir sonraki kişinin de “kendileri” olabileceğini ifade etti. Başbakan, halkı bu şekilde uyarırken, talimata en fazla uyması gereken Sağlık Bakanı Matt Hancock parka çıktı. Hancock, elinde ragbi topuyla Londra’da Queen's Park’ta görüldü. Maske de takmayan Hancock, umursamaz tavırlar sergiledi. Başbakanın talimatına tek uymayan da Hancock değildi. Parkın tıka basa dolu olduğu dikkat çekti.