Hindistan’da safari arabasıyla Bangalore’daki Bannerghatta Milli Parkı’nda tur yapan yolcular, bir Bengal kaplanının aracın tamponuna saldırmasıyla dehşete kapıldı. Uzun süre tamponu ısırmaya çalışan kaplan bir ara 1,8 tonluk aracı içindekil 4 kişiyle birlikte kendine doğru çekmeyi başardı. Yandaki araçta bulunan ziyaretçiler tarafından çekilen görüntülerde, arabadakilerin kendilerini korumak için aracın camlarını kapattıkları dikkat çekti. 