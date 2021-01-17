Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da safari arabasıyla Bangalore’daki Bannerghatta Milli Parkı’nda tur yapan yolcular, bir Bengal kaplanının aracın tamponuna saldırmasıyla dehşete kapıldı. Uzun süre tamponu ısırmaya çalışan kaplan bir ara 1,8 tonluk aracı içindekil 4 kişiyle birlikte kendine doğru çekmeyi başardı. Yandaki araçta bulunan ziyaretçiler tarafından çekilen görüntülerde, arabadakilerin kendilerini korumak için aracın camlarını kapattıkları dikkat çekti.