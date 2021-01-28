Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Afrika kıtası genelinde 88 bin 159 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı 3 milyon 513 bin 152'ye yükselirken 2 milyon 984 bin 621 Kovid-19 hastası iyileşti. Kıtada en fazla ölüm ve vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

İKİ ÜLKE TOPLU AŞILAMAYA BAŞLADI

Sahra Altı Afrika'da Seyşeller ve Morityus'ta toplu aşılamaya başlandı. Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz aşı satın alırken, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında kıtaya bu yıl 700 milyon aşı gelmesi planlanıyor. Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtadaki 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.