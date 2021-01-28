Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti. Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak "DEAŞ çetelerine karşı sarsısıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik" ifadesini kullandı.
Irak Başbakanı, DEAŞ’ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı
28.01.2021 - 19:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü bildirdi.
Etiketler : IRAK,DEAŞ,Ebu Yasir İsavi,
763478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763478.aspx
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