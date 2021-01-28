Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti. Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak "DEAŞ çetelerine karşı sarsısıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik" ifadesini kullandı.