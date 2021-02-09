Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, Suriye’de eski Başkan Donald Trump’ın aksine bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdi. Trump yönetimi Suriye’de terör örgütlerini birleştirmek için yoğun bir mesai harcarken Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde söz konusu proje gerçekleşmemiş ve Türkiye oyunu bozmuştu. Biden yönetimi, mevcut Suriye politikasından geri adım atıyor.

ÖNCELİĞİ SURİYE DEĞİL

ABD’nin DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak, Irak ve Suriye’yi kapsayan bir Kürt devleti desteklemediklerini söylerken Biden’ın önceliğinin de Suriye olmadığını belirtti. Biden’ın Suriye’de bir çözümün oluşması için diplomatik kanallara ağırlık vereceği, bu doğrultuda Türkiye ile yakın bir işbirliği içinde olacağı belirtiliyor.

ESKİSİ KADAR YAKIN OLMAYACAKLAR

Uzun süredir ABD’nin himayesi altında Suriye ve Irak’ta faaliyetlerde bulunan terör örgütü PKK/YPG’nin, bundan sonraki süreçte yalnız kalabileceğine ve ABD’den eskisi gibi maddi ve manevi destek bulamayacağına işaret ediliyor. ABD yönetimi daha önce terör örgütüne tırlar dolusu silah ve mühimmat yardımında bulunmuş ve ABD'li üst düzey isimler sıkı sık terör örgütü mensuplarıyla bir araya gelmişti.

BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞLARDI

William Robak, Trump döneminde Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile YPG/PYD arasındaki görüşmelere arabuluculuk yaparken bölgede kurulmak isteyen terör koridorunun temellerini atmak için girişimlerde bulunmuş ve YPG’ye destek sağladıklarını itiraf etmişti. Robak, "Suriye’de destek ve yardım sağladık. Özerk Yönetime bağlı yerel konseylerinin çalışmalarını iyileştirmelerine yardımcı olduk” ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA: TAVRIMIZ NET

O dönem Robak’ın Suriye’deki faaliyetlerine tepki gösteren Ankara ise net tavrını hem sahada hem de masada ortaya koymuştu. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, “Ne burada bir terör koridoru oluşturulmasına izin veririz ne de teröristlerin burada meşrulaştırılmasına izin veririz” demişti. ENKS başkan ve üyelerini Ankara’da kabul eden Çavuşoğlu, kendilerine kesinlikle YPG-PKK’yla iş birliği yapmamaları gerektiğini ifade ederken “Burada bir devletçik kurulamayınca siyasi sürece entegre etme çalışmalarını ABD yürütüyor. Ve burada özellikle de ENKS ve YPG’yi entegre etmeye çalışıyorlar” açıklamasını yapmıştı.