Fransa’nın ikinci en büyük kenti Lyon’da itfaiye aracı su deposunu Rhone Nehrine boşaltırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Suyun boşaltıldığı anlar, gökyüzünde beliren gökkuşağına denk geldi. Nehrin kıyısında yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.
Lyon'da itfaiye aracının su boşalttığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı
27.02.2021 - 12:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın Lyon kentinde itfaiyenin su deposunu nehre boşalttığı sırada beliren gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Lyon,
770846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770846.aspx
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