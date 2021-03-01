Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin yürüttüğü sınır ötesi askerî harekâtlara ilişkin İran hazımsızlığı Irak-Türkiye ve İran üçgeninde krize sebep oldu. Bağdat’ta görevli İran Büyükelçisi İrec Mescidi 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Sincar’la ilgisinin olmadığını ve Irak’tan çekilmesi gerektiğini söyledi. Sincar’da var olan PKK tehlikesine hiç değinmeden yapılan değerlendirme diplomatik nezaketsizlik olarak değerlendirildi ve büyük tepki gördü.

Bu skandal açıklamaya Türk Büyükelçi Fatih Yıldız, “Türkiye’ye, Irak’ın sınırlarına saygı gösterilmesine dair ders verecek en son şahsın İran’ın Büyükelçisi olması gerektiğini düşünüyorum. Uygun şekilde cevaplarız” sözleriyle cevap verdi. Gazetemizin ulaştığı Fatih Yıldız, Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine saygılı olduğunu ve bu konuda gereken titizliği her daim gösterdiklerini vurguladı. Yıldız, Türkiye’nin bölgede yürüttüğü terör operasyonlarının Türkiye kadar Irak ve diğer bölge ülkelerinin de faydasına olduğunu ifade etti.

İran Büyükelçisinin sözlerine bir tepki de Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’den geldi. Halbusi, “Irak’ta görev yapan diplomatik misyon şeflerinin görevi kendi ülkeleri ile Irak ilişkilerini geliştirmektir. Ülkelerini temsilen Irak’ta bulunan diplomatlar kendileri ile ilgisi olmayan işlere müdahil olmamalıdır.’’ ifadelerini kullandı. Bağdat’ta yaşanan gerilimin ardından İran’ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve Mescidi’nin açıklamalarından duyulan rahatsızlık kendisine iletildi. Büyükelçiye Türkiye’nin Irak’ta yürüttüğü terör operasyonları konusunda İran karşımızda değil yanımızda yer almalı mesajı da verildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İran’daki PKK varlığıyla ilgili açıklamaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İran makamları, Bakan Soylu’nun açıklamalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirerek Tahran yönetiminin bu yöndeki itirazını Büyükelçi Örs’e iletti.

ACEM İŞİ DOSTLUK!

12 bin militan gönderdiler

5 yılı aşkın süredir PKK tarafından kontrol edilen Sincar, Malikiye ve El Yarubiye sınır kapılarına yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip bir ilçe. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman bölgenin uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı merkezi olduğunu ve İran-Suriye-Irak ve Türkiye ge-çişlerinde köprü görevi gördüğünü söyledi. Seman İran’ın PKK militanlarına Irak hükümetinden Haşdi Şabi kimliği verdirerek maaşa bağlattığını aktardı. Mehmet Seman İran’ın El Bukemal hattının yoğun olarak ABD ve İsrail tarafından gözetlenmesi ve yer yer Şii milislere operasyonlar düzenlenmesi nedeniyle İran’ın bölgeyi alternatif geçil koridoru olarak gördüğünü söyledi. Türkiye’nin Gara’ya yönelik operasyonu sonrası en üst düzeyde dillendirilen Sincar operasyonu İran’ı harekete geçirdi. Tahran, 12 bin Haşdi Şabi militanını Sincar’a göndererek PKK’ya ait askerî noktalara konuşlandırdı.