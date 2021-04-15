Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı 300 milyon sterline (3 milyar 350 milyon TL) satın alma girişimleri geçen sene başarısız olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman (MSB), konuyu yeniden gündeme getirdi. İngiltere’de Daily Mail gazetesi, Suudi Arabistan’ın fiili yöneticisinin, Başbakan Boris Johnson nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunduğunu bildirdi. Habere göre MSB, kulübü satın almasına izin verilmemesinin İngiltere-Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vereceğini ifade ederek “yanlış kararın düzeltilmesini ve yeniden değerlendirmesini' istedi. Johnson da şikayetle ilgilenmesi için yardımcısı Lord Eddie Lister’i görevlendirdi. Lord Lister da olayı "araştıracağını” ifade etti. Muhammed Bin Selman liderliğindeki konsorsiyum, Premier Lig yönetiminden gelen tepkiler üzerine temmuz ayında müzakere sürecinden çekilmişti. Taraftar, Orta Doğu sermayesiyle kulübün yeni başarılara imza atacağını düşünerek satışa sıcak bakıyor.