Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Györ-Moson- Sopron Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin hapishaneden çıktıktan 3 gün sonra tekrar cezaevine girebilmek için soygun girişiminde bulunduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin sebze soyacağı ile temizlik ürünleri satan bir iş yerine girdiği ve "Bu bir soygundur, parayı verin ve panik butonuna basın." dediği ve polisleri beklediği belirtildi.

Soygun girişiminin ardından gözaltına alınan şüphelinin, daha önce şiddet suçundan sabıkası olduğu kaydedildi.