Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bunların ilki 21 Ağustos 1969'da Denis Ruhan adlı fanatik bir İsraillinin gerçekleştirdiği kundaklama eylemiydi. Nisan 1980'de bir başka İsrailli Meir Kahane, Mescid-i Aksa'nın bir yerine bol miktarda patlayıcı madde doldurarak bunu patlatmaya teşebbüs etti. 8 Nisan 1982'de diğer bir İsrailli, Mescid-i Aksa'nın ana girişine bol miktarda patlayıcı madde yerleştirdi. Patlayıcı madde cami görevlileri tarafından fark edilerek camiden çıkarıldı.

10 Nisan 1982'de bir grup Yahudi terörist zorla Mescid-i Aksa'ya girmek istedi. Cemaatin ve cami görevlilerinin engel olması üzerine çıkan çatışmada cami korumalarından iki kişi öldürüldü. 21 Mart 1983'te Mescid-i Aksa'ya gizli bir yoldan girmek için tünel açıldığı tespit edildi. Tünel tamamlanmadan ortaya çıkarıldı ve teşebbüs önlendi. 27 Şubat 1984'te bir grup silahlı İsrailli, caminin doğu tarafından Rahmet kapısının yakınından içeri girmek istedi. Cami koruma görevlileri saldırganların içeri girmesini engelleyerek katliamı önledi.

14 Ocak 1986'da Knesset üyesi bazı parlamenterler askerlerin koruması altında Mescid-i Aksa'ya girmek istedi. Filistinli gençler cami kapılarında barikatlar oluşturarak onların içeri girmelerini önledi. Ancak cami dışında işgalci askerlerin Müslüman gençlere saldırmasıyla başlayan çatışmalarda çok sayıda Filistinli genç yaralandı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların en geniş çaplısı 8 Ekim 1990 tarihinde gerçekleştirilen ve 30 Müslümanın şehit edilmesi, 800 Müslümanın da yaralanmasına yol açan saldırıydı. Tarihe 'Kudüs Katliamı' olarak geçen bu saldırı, İsrail yönetiminin bazı fanatik Yahudi gruplarını kışkırtması sonucu meydana geldi.