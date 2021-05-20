Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede evsiz nüfusu 2014’te 175 iken şimdi 1.200’ü geçti. Daha kötüsü ise son birkaç aydır bu evsizler arasında suç olayları ve uyuşturucu kullanımında patlama yaşanması… Çocukların yürüdüğü kumsalda uyuşturucu şırıngaları görülüyor. Bir Venice sakini, “Uzun süredir ne plajdaki bisiklet yolunda bisiklet kullanabiliyorum, ne de köpeğimi gezdirebiliyorum. Suç olayları çok arttı, buralar korkunç bir yer oldu” dedi. Başka bir sakin ise her gün iki kere polis çağırmak zorunda kaldığından yakındı. Evsiz teröründen dolayı bölgeye ziyaretlerde büyük azalma oldu.