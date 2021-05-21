Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rostov bölgesindeki Taganrog şehri yakınlarındaki Dmitriadovka köyünde bulunan bir arıtma tesisi, katliam gibi bir olaya sahne oldu. Tesisteki kanalizasyonlar temizlenirken metan gazı sızdı. Fark etmeden gazı içine çeken işçiler, fenalaştı ve yere yığıldı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede işçilerden 10'unun olay yerinde can verdiği anlaşıldı. Hala nefes alan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin de durumunun kritik olduğu aktarıldı. Öte yandan Rus yetkililer, olayın sorumlularını bulmak için soruşturma başlattı.