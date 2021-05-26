Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ördek havada defalarca baykuşu ısırdı ama baykuş avını bırakmadı. 66 yaşındaki fotoğrafçı Stephen Shea, bu ilginç avla ilgili çarpıcı kareler çekmeyi başardı. Shea, “Ördek kurtulmak için uzun süre çabaladıktan sonra mücadeleyi bırakmış görünüyordu. Neyse ki yorulan baykuş bir süre sonra ördeği bıraktı. Hava şartları net fotoğraf çekmek için elverişli değildi ama ortaya iyi bir iş çıktı” dedi.