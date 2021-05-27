Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Georgia eyaletinde Harry Pugliese isimli adam, karısı Susan ve 13 yaşındaki kızı ile birlikte sene başında Lafayette şehrindeki eve taşındı. Pugliese, şubat ayında ev sahibi John Stafford’a çatıdan sızıntılar olduğu şikayetinde bulundu ama ev sahibi buna kulak asmadı. Fakat korkunç gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

TAVAN ÇÖKTÜ, YILAN YUVASI GÖRÜLDÜ

Fareler ve hamam böcekleriyle dolu evde geçtiğimiz günlerde tavan çöktü ve aile dehşet içinde tavanda bir yılan yuvası olduğunu ve orada dört yılanın yaşadığını fark etti. Aile hemen Animal Control adlı kuruluşla temasa geçti. Kuruluş, eve müdahale etmek ve yılanları götürmek için ev sahibinin izninin şart olduğunu bildirdi. Stafford bu izni vermeye de yanaşmadı. Yılanlarla dolu evde korku içinde yaşadıklarını belirten aile, yakında Susan’ın erkek kardeşinin civarda bulunan evine taşınacak. Çatıdaki sızıntılardan dolayı bir iki aydır kira ödemeyi durdurduğunu belirten Pugliese, yılanların bulunmasından birkaç gün sonra ev sahibinden bir hafta içinde evi boşaltmalarını isteyen tebligat aldıklarını da sözlerine ekledi.

Yılanların son dönemde sıkça görülmesinin sebebini açıklandı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, son günlerce sıkça rastladığımız yılanların aslında popülasyonlarında bir artış olmadığını, kış uykusunun ardından bu dönemde yiyecek aradıkları için sıkça görüldüklerini söyledi.