Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TikTok’ta şov yapmak istemesi, ABD’nin Portland şehrinde 13 yaşındaki Destini Crane’e pahalıya mal oldu.

Yanıcı bir sıvı ile 13 Mayıs’ta aynaya şekil çizip ateşe veren Crane, bir anda alevler arasında kaldı.

Boynu ve sağ kolu ciddi şekilde yanan genç kız, üçüncü derece yanıkla iki haftadır yoğun bakımda.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Annesi Kimberly Crane, olayı şöyle anlattı: “Anne diye bir feryat duyduktan sonra hemen banyoya koştum. Kapıyı açtığımda kızım ve banyodaki her şey alevler içindeydi. Yanan gömleğini çıkardım, komşum da 911’i aradı.”

Destini o zamandan beri konuşabilmiş değil. Banyoda bir mum, bir çakmak ve bir şişe de alkol bulduğunu belirten Kimberly, “Kızımın dünyası TikTok’tu. Telefonu da kayıt halindeydi” dedi.

AİLE İBRET OLSUN DİYE PAYLAŞTI

Patlamanın, banyoda havalandırmanın yetersiz olmasından kaynaklandığı, kızın iyileşmesinin de aylar süreceği ifade ediliyor. Kimberly, olayı başkalarına ibret olsun diye paylaştığını bildirdi.

TikTok’ta challence akımına dikkat: Çocuklarınız eğlenirken ölebilir Uzmanlar, Çin’de geliştirilip Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede yaygın kullanılan ve sosyal medya uygulamaları arasında popüler hale gelen ‘TikTok’a karşı aileleri ve gençleri uyararak, “Canı sıkılan çocuklarımızın TikTok’ta eğlendiğini zannederken ölebilir” ifadelerine yer verdi.

TikTok'a video çekerken canından oldu Pakistan'da 17 yaşındaki TikTok fenomeni, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.