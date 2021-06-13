Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ve Suriye’yi kana bulayan DEAŞ’ın yaptığı katliamlar birer birer ortaya çıkıyor. En sonuncusunu izine Irak’ın Musul vilayetinin batısında yer alan Baduş bölgesinde rastlandı. Bölgede, DEAŞ’a ait toplu mezar bulundu. Kazılan mezarda 123 insanın kalıntısına rastlandı. Çalışmalar devam ederken Musul Valisi Necim el-Ciburi, cesetlerin büyük bir kısmının Baduş Cezaevi'ndeki mahkûmlara ait olabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütlere seslendi Vali el-Ciburi, daha nice böyle mezarlar olduğunu, bu konuda yardım edilmesini talep etti. Öte yandan, terör örgütün, 2014’te ele geçirdiği Musul, Selahaddin, Anbar ve Diyale vilayetlerinde çok sayıda katliam yaptığı biliniyor.

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