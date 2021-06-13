Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fİlistin'e uygulanan İsrail zulmünün bak aktörlerinden olan eli kanlı Başbakan Binyamin Netanyahu, Yamina Partisi lideri - Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güvenoyu alması neticesinde koltuğunu 12 yıl sonra devretmiş oldu.

İKTİDAR 2023'E KADAR BENNET'DE

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümetinin güvenoyu oylamasına yerel saatle 16.00’da 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) başlamıştı. Yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile Bennet ve Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu alarak, İsrail’de 36’ıncı hükümet oldu. Koalisyona desten veren Birleşik Arap Listesi’nden (Ra'am) Said al-Harumi ise çekimser kaldı.

Bennett, 2023’e kadar Başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından görevi Lapid'e devredecek. İsrail’de 12 yıldır devam eden Binyamin Netanyahu dönemi ise resmen sona erdi. Netanyahu, artık Likud Partisinin Genel Başkanı ve muhalefet lideri pozisyonunda olacak.

MECLİS BAŞKANI NETANYAHU KARŞITLARININ DESTEKLEDİĞİ LEVY OLDU

İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu. Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylaması öncesi Mecliste yeni başkanın seçilmesi için oylama yapıldı.

Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu'nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı. Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı. Büyük ihtimalle başbakanlık koltuğunu kaybetmesi beklenen Netanyahu, son gelişmeyle de yeni bir yenilgi aldı. Levy'den önce Meclis Başkanlığını Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.

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