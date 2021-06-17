Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

LONDRA'YLA İKİLİ İLİŞKİLER YETERSİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, sorumluluğu tamamen Londra'ya ait olan ikili ilişkilerin yetersiz olduğu belirtildi. Rus tarafı, İngiliz yetkililerin devletlerarası diyalogda tek bir delile dayanmayan temelsiz suçlamalar ve kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasının ve Londra'yı saygılı ve eşit iletişim kanalına döndürmek için alternatiflerin bulunmamasının önemini vurguladı” denildi.

İngiltere’nin yaklaşımlarının sadece İngiltere’yi ilgilendiren konularda olması gerektiği vurgulanan açıklamada, “İngiltere’nin yapıcı olmayan eylemleri krizi keskinleştirdi ve bunun sonucunda İngiltere’deki Rus diplomatik kurumların faaliyetleri ciddi şekilde engellendi ve bu da Moskova’nın aynı şekilde karşılık vermesine neden oldu. Sergey Lavrov bu yıkıntıların karşılıklı olarak kaldırılması çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

RUSLARIN CWC'Yİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARI

Açıklamada, Lavrov ve Raab’ın bölgesel konuları da ele aldığı aktarılarak, “Uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulurken, İran'ın nükleer programına ilişkin ortak geniş aksiyon planı (Ortak Kapsamlı Eylem Planı), Belarus ve Ukrayna çevresindeki konular da ele alındı. Belarus konusu görüşülürken Sergey Lavrov, bu ülkenin iç işlerine müdahaleyi reddettiklerini aynı zamanda Minsk ile ilişkilerde yaptırım ve tehdit dili kullanılmasından vazgeçilmediği dile getirildi” denildi.

Rusya’nın kimyasal silah kullandığına dair batılı ülkelerin iddialarına atıfta bulunulan açıklamada, Rusya’nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni (CWC) ihlal ettiği yönündeki iddiaların evrensel ilkeleri baltaladığı ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise, Lavrov ve Raab’ın, korona virüs pandemisi ve küresel iklim değişikliği gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Biden görüşmesi sonrası Putin’den açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından televizyonda yaptığı açıklamada, Biden’ın medyada tasvir edildiği gibi olmadığını vurgulayarak, ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Putin: ABD-Rusya ilişkileri son yılların en düşük seviyesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.