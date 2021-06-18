Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Virginia eyaletinde Harley isimli köpek, göl ortasında boğulmak üzere olan bir geyik yavrusu gördü ve hemen suya atladı.

Geyik yavrusunu sağ salim kıyıya getiren köpek, kıyıda da uzun süre yavruyla ilgilendi. Köpeğin sahipleri Ralph Dorn ve karısı Pat, köpek ve yavru geyiğin göl ve kıyısında çektikleri fotoğraf ve videoları Facebook’ta yayımladı.

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Görüntüler iki haftada 256.000 kere paylaşıldı, 113.000’den fazla beğeni aldı. Dorn, “Harley ertesi gün yerinde duramıyor, bir pencereden diğerine hareket ediyordu. Kapıyı açtığımızda yavru geyiğin sesleri geliyordu. Harley hemen ormanlık alana koştu ve yavruyu buldu. Burunlarını tokuşturdular, kuyruk sallayıp birbirlerini kokladılar. Yavru da sesini kesti, Harley eve sakinlemiş bir şekilde döndü” paylaşımında bulundu.

Harley’in daha önce yaşlı bakımevinde terapi köpeği olarak görev yaptığı açıklandı.

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