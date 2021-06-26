Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da salgın tablosu kötüleşti. Delta varyantı aşılamanın yavaş ilerlemesiyle birleşince vakalar artmaya başladı.

VAKA SAYISI REKOR KIRDI

Ülkede 24 Ocak'tan beri en yüksek vaka sayısı tespit edildi. 20 bin 393 yeni vakanın 7 bin 916'sı Moskova'dan kayda geçti. Son 24 saatte 600'den fazla kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haziran başında 9 bin olan günlük vaka sayısı 20 binlere tırmandı. Aşılamanın ağır ilerlemesi sebebiyle Rusya'nın Delta varyantına hazırlıksız yakalandığı belirtiliyor.

AŞIYA İLK ONAY VEREN ÜLKEYDİ

Rusya, dünyada koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke, aynı zamanda aşılamaya en erken başlayan ülkeler arasındaydı.

Aşılamanın Aralık'ta başlamasına karşın nüfusun sadece yüzde 11'ine iki doz aşı yapılabildi. Tek doz aşı olanların oranı da yüzde 14'te kaldı.

DELTA İLE MÜCADELE

Delta varyantıyla mücadele amacıyla aşılamaya hız vermeye çalışan Rusya, 8 bölgede aşı zorunlu hale getirilecek.

Bazı bölgelerde yaşanan aşı sıkıntısına çözüm bulmaya çalışan Kremlin, bu sıkıntının önümüzdeki günlerde aşılacağını duyurdu.

Başkent Moskova'da da bar ve restoranlara girebilmek için aşı olma, negatif teste sahip olma veya hastalığı geçirmiş olma zorunluğu getirildi. QR Koduyla denetleme yapılacak.

TARAFTARLARA VİRÜS BULAŞTI

Rusya'da salgının hız kazandığının bir başka göstergesiyse Avrupa Futbol Şampiyonası için ülkeye giden Fin taraftarların virüsü kapması oldu.

Finli yetkililer, Belçika-Finlandiya maçı için Rusya'nın St. Petersburg kentine giden 100 taraftarın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Maça giden tüm taraftarlardan test yaptırmaları istendi.

Rusya'nın 8 bölgesinde daha aşılama zorunlu oldu Rus vatandaşların aşıya pek sıcak bakmamasından ötürü Rusya'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Hal böyle olunca da yetkililer özellikle vakaların en çok artış gösterdiği 8 bölgede daha aşılamayı zorunlu kıldı.

Rusya'da koronavirüs vakaları geçen hafta iki kat arttı Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Popova, ülkesinde koronavirüs salgınında durumunun zorlaştığını belirterek, "Kovid-19 vakaları, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100, yani iki kat arttı." dedi.